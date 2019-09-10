НАБУ должно остановить злоупотребления в «Центрэнерго», покупающей уголь значительно дороже «Роттердам+», - Михаил Волынец

Антикоррупционные органы должны вмешаться в ситуацию на госкомпании «Центрэнерго», которую искусственно доводят до банкротства. Об этом заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Лидер профсоюза горняков отметил, что в настоящее время госкомпания «Центрэнерго» закупает уголь по завышенной цене, которая значительно выше, чем рассчитанная по формуле «Роттердам+».

«Куплено угля в объеме 350 тыс. тонн марки „П“, то есть постный, у общества „Нефть Форс“ по цене 1970 гривен без НДС. Еще 20% добавим, это будет почти 2400. Это где-то 95 долларов. Это слишком дорого — сейчас межсезонье, спрос на уголь уменьшается в летний период и всегда цена падает. Можно проверить цены на Роттердаме на площадке. Формула „Роттердам +“, она чем была полезной — тем, что в летний период, согласно этой формуле, поддерживалась цена, когда она падала на европейских площадках. Это для того, чтобы государственные шахты могли успешно работать, чтобы выплачивали зарплату, чтобы не было нестабильности», — заявил Волынец.

По его словам, после смены руководства «Центрэнерго» госкомпания начала закупать российский уголь по завышенной цене, а также под видом российского — уголь с оккупированных Россией украинских территорий.

«Изменился менеджмент. И стали поставлять на тепловые электростанции „Центрэнерго“ уголь как с оккупированной территории под видом российского, в частности фирма „Нефть Форс“ со смешным уставным капиталом, а также увеличились объемы поставки из Российской Федерации. И этот уголь засветился, например, на обогатительной фабрике „Львовская угольная компания“ в российских вагонах. А также у нас есть видео из Харьковской области о перевозке угля по территории Украины из Российской Федерации. Номера вагонов есть и номер поезда», — сообщил Волынец.

В свою очередь эксперт Виталий Кулик в статье «Коломойский подбросил уголька?» утверждает, что связанная с бизнесменом Коломойским компания «Нефть Форс» поставляет государственной «Центрэнерго» уголь по цене на 40% выше, чем цена при расчете по формуле «Роттердам +».

Нардеп Волынец считает, что правоохранительные органы должны разобраться в ситуации с закупкой угля «Центрэнерго» и продажей произведенной госкомпанией электроэнергии по заниженным тарифам отдельным предприятиям.

«Добровольно приняли решение в „Центрэнерго“ снизить тариф до 1,6 гривны, а сейчас уже до 1,3 гривны. На определенные предприятия поставляется электроэнергия по низким ценам, создаются соответствующие преференции. И это все бьет по финансовому положению компании „Центрэнерго“, которая по сути доводится до банкротства», — сказал Волынец.

«Силовые структуры — НАБУ, Генпрокуратура, СБУ должны были разобраться, почему искусственно останавливается, блокируется работа государственных шахт, везется угля из-за границы, из страны-агрессора, где легче сесть на потоки, на схемы, чем беспокоиться за своих шахтеров и чтобы функционировали шахтерские города... », - заявил нардеп Волынец, комментируя ситуацию в «Центрэнерго ».

Напомним, недавно СМИ обнародовали информацию, что госкомпания «Центрэнерго» подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с бориспольской фирмой «Нефть Форс» (уставный каптиал 1 тыс. грн), основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы «Приват », которую контролирует бизнесмен Игорь Коломойский.

Ранее член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что государственная компания «Центрэнерго» является эпицентром коррупции, на которой зарабатывает Игорь Коломойский. А политолог Петр Олещук предложил народным депутатам создать в Верховной Раде временную следственную комиссию для расследования скандала вокруг «Центрэнерго».

По информации СМИ, на совещании у президента по энергетическим вопросам, которое состоялась 19 августа, выяснилось, что покупать уголь по цене, рассчитанной по формуле «Роттердам+», дешевле, чем импортировать его из ЮАР, США или Колумбии. Цена «Роттердам+» составляет 1,74 тыс грн за тонну, импорт из Колумбии и США — 1,9 тыс. грн за т, из ЮАР — 1,8 тыс. грн за т.