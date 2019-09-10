Майкл Блумберг потратит $160 млн на борьбу с курением электронных сигарет

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг выделит $160 млн в течение трех лет на кампанию по борьбе с курением вейпов. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post со ссылкой на благотворительный фонд Bloomberg Philanthropies.

«Табачные компании, продающие электронные сигареты, наживаются на американской молодежи. Они применяют те же рекламные стратегии, которые в свое время сделали несовершеннолетних зависимыми от обычных сигарет, в результате чего все большее количество подростков сегодня испытывают серьезные проблемы со здоровьем», — приводит издание высказывания Блумберга.

По его словам, «усилия федерального правительства по защите здоровья детей провалились». В связи с этим, как отметил предприниматель, он вместе со своими сторонниками в разных штатах будет добиваться принятия законопроектов, направленных на борьбу с курением вейпов.

В последние месяцы в США обострилась дискуссия, влияют ли вейпы негативно на здоровье. В августе департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс зарегистрировал, предположительно, первую в стране смерть в результате курения электронных сигарет, приведшего к тяжелому респираторному заболеванию. Сейчас эксперты говорят уже о пяти умерших по тем же причинам. Всего же властями страны было выявлено порядка 450 случаев подобных заболеваний в 33 штатах, а также на Американских Виргинских островах.

В январе руководитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб пригрозил производителям электронных сигарет и вейпов полным запретом на продажу их продукции, если в 2019 возрастет число курящих подростков. Он привел собранные ведомством статистические данные, согласно которым количество курящих подростков в США за последние годы удвоилось из-за доступности электронных сигарет. Число старшеклассников, курящих вейпы и электронные сигареты, в 2018 году возросло на 78%, среди учеников 5-8 классов — на 48%. В итоге свыше 1,5 млн юношей и девушек стали зависимы от вредной привычки с 2017-го по 2018 год.

Блумберг, занимавший пост мэра Нью-Йорка с 2002-го по 2013 год, проводил активную политику по борьбе с курением. Именно при нем в крупнейшем мегаполисе был введен запрет на курение в общественных местах.