Рада приняла в первом чтении законопроект о детенизации в сфере торговли

Верховная Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.
Соответствующее решение поддержали 257 депутатов.
Законопроект предусматривает введение программных регистраторов расчетных операций, что предоставляет субъекту хозяйствования право выбирать классический или программный регистратор в зависимости от его потребностей и финансовых возможностей.
Кроме этого, предусматривается упрощение процедуры регистрации РРО за счет исключения необходимости получения эквайрингових услуг, услуг ЦСО, заключения соответствующих договоров и приобретения классического РРО.
В документе также говорится о фискализации расчетных операций, проводимых через программные РРО, на фискальном сервере контролирующего органа. Это позволит легализовать расчетные операции.
Также предусматривается введение технологий защиты данных при проведении расчетных операций и контроль со стороны общества за легализацией расчетных документов, подтверждающих проведение расчетных операций.
Законопроект предусматривает также повышение ответственности за нарушение установленного порядка проведения расчетных операций при осуществлении торговой деятельности и предоставлении услуг.
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