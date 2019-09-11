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Супрун раскритиковала новую редакцию закона о публичных закупках
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Супрун раскритиковала новую редакцию закона о публичных закупках

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Супрун раскритиковала новую редакцию закона о публичных закупках

Принятый Радой законопроект № 1076 «Об изменениях в закон «О публичных закупках» не предполагает возможности закупок лекарственных средств через международные организации, что может лишить украинцев жизненно необходимых лекарств и вакцин, считает бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

"Сегодня народные депутаты сделали шаг к тому, чтобы лишить украинцев жизненно важных лекарств и вакцин. Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект «Об изменениях в закон Украины «О публичных закупках», забыв упомянуть международные закупки. Благодаря этому формату закупок Украина впервые на 100% обеспечена вакцинами, предусмотренными календарем прививок, а украинцы имеют доступ ко многим необходимым препаратам. Действующее законодательство позволяет международным организациям осуществлять закупки в марте 2020 марта, но похоже, что это слишком далекая перспектива для планирования нового парламента",- написала она в Facebook.

Кроме того, Супрун отметила, что подписанию закона должна предшествовать работа в комитетах и с экспертной средой. "Так устроены демократия и парламентаризм, что подписанию закона президентом предшествует работа в комитетах, дебаты, коммуникация законопроекта с экспертной средой и всеми сторонами процесса, внесения правок и оптимизация документа, коммуникация с медиа и клиентами тех или иных изменений. Только благодаря кропотливой работе можно получить действительно качественный закон. Придерживаться регламента — не опция, а обязанность народных депутатов",- написала она.

В свою очередь экс-замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк также отметил необходимость продолжения международных закупок.

«После принятия изменений в закон о публичных закупках сегодня оказалось, что в нем забыли (или «забыли») предусмотреть возможность закупок лекарств и вакцин через международные организации. Это означает, что много очень больных людей могут остаться без столь необходимых им дорогих лекарств уже с нового года. Украине не нужно вообще отказываться от услуг международных организаций в отдельных специфических направлениях. Например, вакцины Украина никогда не сможет закупать в таких больших объемах и по таким низким ценам, как это делает Детский фонд ЮНИСЕФ",- написал он в Facebook.

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Как сообщалось, Верховная Рада 10 сентября приняла за основу законопроект № 1076, в котором предложена новая редакция закона о публичных закупках.

Законопроект поддержали 310 народных депутатов на заседании во вторник при необходимых 226 голосах.

госзакупки, Уляна Супрун
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