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Днепропетровские налоговики назначили цену в $20 тыс за «голову бизнесмена»

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Представители налоговой милиции Днепропетровской области во главе с первым заместителем руководителя управления ДФС Сергеем Пеньковым шантажируют коллег директора компании «Софт Оил» Кирилла Суворова, предлагая «за его голову» 20 тыс. долларов. Об этом сообщает программа «Надзвичайні новини», выходящая на канале ICTV.

В июне 2019 года днепропетровские фискалы три недели удерживали Суворова на загородной базе отдыха, но ему удалось скрыться. «Просто начали давить и психологически выдавливать свидетельство: «Подпиши отказ от своей фирмы». Следователь начал говорить: «Давай начинай рассказывать, потому что сейчас заведем в камеру — начнем допрос по-другому», — рассказал бизнесмен журналистам.

Поводом для заточения бизнесмена стала ситуация, которая сложилась вокруг компании «Софт Оил», подписавшей контракт на поставки масла базового в Украину. В 20-х числах мая в Николаев пришли два танкера с товаром. С разрешения и под контролем таможни в Николаеве масло было слито, также были отобраны образцы для лабораторных анализов. Уже 28 мая лаборатория выдала заключение, что декларант правильно определил код товара. Это полностью подтверждало таможенные декларации на импорт. Была оплачена первая часть сборов в бюджет в размере 8 млн грн. Однако за день до этого директор компании просто исчез, а груз оказался заблокирован по ходатайству Налоговой милиции Днепропетровской области.

Вскоре неизвестные шантажисты начали вымогать выкуп за снятие ареста. Как отметил Олейник, просили оказать «финансовую поддержку налоговой милиции».

«Она сказала, что является представителем от руководства. Я так понял налоговой милиции Днепропетровской области. За освобождение масла была озвучена сумма 180 тыс. долларов. Она объяснили пропорцию, как будет распределена эта сумма: часть должна была быть передана в налоговую полицию Днепропетровской области, часть предусматривалась для Николаевской таможни», — рассказал адвокат Роман Могила.

Юристы компании обратились во все государственные инстанции и даже добились снятия ареста с масла. А ГБР начало следствие против киднеперов-налоговиков. Но 28 августа масло было арестовано повторно. Сами же представители ДФС вышли на юристов предпринимателя с предложением «продать» директора фирмы.

«Позвонил Юрий Францен. Это, как мне известно оперуполномоченный Днепропетровской налоговой полиции. Он мне заявляет, что он пришел от руководителя и есть интересное предложение, которое заключалась в том, что за денежное вознаграждение я должен назвать место, где находится Суворов, а также помочь привлечь его к уголовной ответственности. Помочь убедить его, что надо дать показания, которые будут его компрометировать за преступления, которые он не совершал. 20 тысяч долларов», — рассказал адвокат Егор Латайко.

По его словам, еще 20 тыс. долларов фискалы предлагали за совладельца фирмы Дмитрия Олийныка.

Днепропетровская область, налоговая, Софт Оил, Кирилл Суворов
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