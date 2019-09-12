У Кличко разрешили фирме с орбиты Микитася строить высотный ТЦ в центре Киева

Киевская администрация выдала фирме с орбиты экс-нардепа Максима Микитася выходные данные на строительство 51-метрового торгового комплекса возле «Зоряного» в Печерском районе столицы.
«Департамент градостроительства КГГА 20 августа выдал ООО „Философия девелопмента“ градостроительные условия и ограничения для реконструкции корпуса завода „Арсенал“ под административное здание с паркингом. Об этом свидетельствуют данные официального сайта Департамента», — сообщают «Наші гроші».
Офисно-торговый комплекс планируют построить на участке площадью 1,36 га по улице Московская, 8 (перекресток улицы Московской и Кловского спуска).
Предельную высоту объекта разрешили на уровне 50,7 м, несмотря на то, что участок расположен в центральном историческом ареале Киева, где разрешено строительство не выше 27 м.
Корпус завода с участком «Укргазбанк» продал через СЕТАМ в начале апреля. Стоимость сделки составила 563,71 миллиона гривен.
В апреле право собственности на имущество зарегистрировали на компанию «Философия девелопмента», связанную с корпорацией «Укрбуд» экс-нардепа Максима Микитася.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016