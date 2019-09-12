Суд запретил Православной церкви Украины распоряжаться имуществом УПЦ КП

Окружной административный суд Киева вынес решение по обеспечению иска Киевского Патриархата к Министерству культуры, запретив любые регистрационные действия в отношении имущества УПЦ КП.

О таком решении суда 12 сентября сообщила пресс-служба УПЦ КП, приложив сканы решения от 11 сентября 2019 года.

В частности, суд запретил Министерству юстиции Украины, Министерству культуры Украины, их структурным подразделениям, органам государственной власти и местного самоуправления, нотариусам проводить любые регистрационные действия в отношении сведений, содержащихся в Едином госреестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций. Среди прочего запрещено отменять регистрационные записи, касающиеся УПЦ КП.

Также суд запретил проводить любые регистрационные действия в отношении имущества религиозной организации «Киевская патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата».

В частности, суд запретил ликвидкомиссии Киевской патриархии УПЦ КП, которую создала ПЦУ, во главе с Яременко А. В. (Митрополитом Черкасским ПЦУ — Иоанном) любые действия по управлению Киевской патриархией и распоряжением ее имуществом.

Напомним, что в декабре 2018 года состоялся объединительный церковный Собор, на котором ликвидировали УПЦ КП, создали ПЦУ и выбрали ее предстоятелем митрополита Епифания. На Соборе в состав вновь образованной церкви вошли Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и отдельные епископы УПЦ Московского патриархата. Тогда же Филаретом было подписано постановление о ликвидации УПЦ КП.

В начале января 2019 года вновь образованная церковь — Православная церковь Украины — получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха.

Однако уже 14 мая Почетный патриарх Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он сам остается действующим патриархом.

20 июня бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что созванный им Поместный собор отменил решение о ликвидации УПЦ КП и восстановил ее деятельность.

24 июня Священный синод Православной церкви Украины принял решение подчинить ПЦУ все приходы и монастыри Киевского патриархата.