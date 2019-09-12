В США заявили о возможности Трампа заключить сделку с Китаем в любой момент

Президент Дональд Трамп может в любой момент заключить торговую сделку с Китаем, но сделает это на выгодных для США условиях, заявил в четверг в телеканалу CNBC министр финансов США Стивен Мнучин.
«Президент Трамп может заключить сделку с Китаем в любое время, но сосредоточен на том, чтобы придерживаться хорошей сделки для американских рабочих», — заявил Мнучин.
«Президент говорит верно — он может заключить сделку в любой момент, но он хочет заключить только хорошую сделку для компаний и рабочих США. Позвольте мне напомнить вам, что эти дискуссии ведутся уже два с половиной года», — сказал Мнучин.
Напомним, что днем ранее — в среду президент Дональд Трамп написал в «Твиттере», что отложит повышение тарифов на китайские товары стоимостью $250 млрд с 1 по 15 октября в качестве «жеста доброй воли» для Китая.
1 октября Китай празднует 70-летие КНР. Кроме того, об отсрочке Вашингтон попросил вице-премьер Китая Лю Хэ.
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