Правительство сегодня направит в Раду проект госбюджета на 2020 год

Кабинет министров сегодня передаст в Верховную Раду проект Государственного бюджета Украины для рассмотрения его в первом чтении.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя проект Госбюджета-2020.

«Сегодня согласно Конституции — последний день, когда правительство должно принять проект закона „О государственном бюджете“ и подать его в парламент, мы сегодня это сделаем», — подчеркнул он.

При этом он уточнил, что до 2 ноября правительство рассчитывает внести в проект бюджета коррективы согласно обновленному прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Он также отметил, что текущий вариант госбюджета отменяет дотации агропредприятиям в пользу поддержки малых фермеров

Расходы на национальную безопасность увеличены на 33,8 млрд грн и составят 245,8 млрд грн. Финансирование Пенсионного фонда — 172,6 млрд грн.

На развитие дорожной инфраструктуры предусмотрено 74,4 млрд грн, из которых 69,7 млрд грн — Дорожный фонд.

Расходы на поддержку энергетической независимости запланированы в 2 млрд грн.