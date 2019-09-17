В Офисе президента требуют найти поджигателей дома Гонтаревой

Пожар в здании бывшей руководительницы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой — дерзкое преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов, заявляют в Офисе президента страны.
«В Украине все должны чувствовать себя защищенными независимо от бывших или нынешних должностей и политических взглядов. Право на безопасность и право на частную собственность должны быть незыблемыми (в последнем случае решение может принимать только суд). Глава государства ожидает от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации», — говорится в сообщении на Телеграм-канале Офиса президента страны.
Как сообщила ранее Гонтарева, ее дом под Киевом в с.Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога.
Ранее машина невестки экс-главы НБУ в ночь на 5 сентября была облита бензином и сожжена перед ее домом в центре Киева.
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