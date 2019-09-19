На следующий домашний матч сборной Ирана могут пустить женщин

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что женщины в Иране должны быть допущены на стадионы в качестве зрителей. Комментарий Инфантино приводит пресс-служба ФИФА.
Ранее Инфантино потребовал от Федерации футбола Ирана и государственных чиновников предоставить гарантии того, что женщинам разрешат посещать матчи сборной в квалификации к чемпионату мира по футболу в Катаре 2022 года.
«Я надеюсь, что иранская федерация и иранские власти откликнулись на наши неоднократные призывы урегулировать эту неприемлемую ситуацию. Я связывался с ними несколько раз в недавнем прошлом, сейчас у нас в Иране находится делегация членов ФИФА, и я с нетерпением жду от них хороших новостей. Наша позиция ясна и тверда, женщины должны быть допущены на футбольные стадионы в Иране. Мы понимаем, что есть шаги и процессы, которые необходимо предпринять, прежде чем это будет сделано надлежащим и безопасным образом, но сейчас настал момент изменить ситуацию, и ФИФА ожидает позитивных изменений начиная со следующего домашнего матча Ирана в октябре», — сказал Инфантино.
Сборная Ирана проведет домашний матч против команды Камбоджи 10 октября в рамках азиатского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
В сентябре жительница Ирана совершила акт суицида после того, как ее не пустили на стадион и судили за появление на публике без хиджаба.
Женщинам в Иране запрещено посещать мужские спортивные соревнования после Исламской революции 1979 года.
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