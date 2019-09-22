Беленюк обещает после Олимпиады сосредоточится на политике

Народный депутат от партии «Слуга народа» и спортсмен Жан Беленюк заявил, что полностью сосредоточится на политике после Олимпиады в Токио в 2020 году.
Об этом сообщает Радио Свобода.
«Я сразу, когда шел в депутаты, сказал, что моя главная цель — выступить на Олимпийских играх. Для этого я должен был выступить на чемпионате мира, чтобы завоевать олимпийскую лицензию. После этого я буду уже на 100% отдан украинской политике. Сейчас я пытаюсь успеть и там, и здесь. Мне кажется, что у меня это получается, потому что в прошлом году я не занимался политикой и был вторым. А в этом году начал, и стал первым», — заявил Беленюк.
Напомним, 16 сентября Жан Беленюк принес сборной Украины первую награду на чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Нур-Султане (Казахстан) и продлится до 22 сентября. 28-летний киевлянин завоевал золотую медаль в весовой категории до 87 кг и стал двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе.
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