СМИ сообщили о планах Путина одобрить Парижское соглашение по климату

Президент России Владимир Путин спустя три с половиной года «решил ратифицировать» Парижское соглашение по климату от 2015 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Как утверждают собеседники агентства, соглашение будет утверждено распоряжением правительства РФ, а не путем принятия соответствующего закона в парламенте. По мнению собеседников агентства, ратификация в обход Госдумы не позволит оспорить позицию Кремля депутатам, поддерживающим противников соглашения, в том числе, в сфере энергетики и металлургии.

По словам чиновников, близких к обсуждению вопроса в Кремле, изменению позиции Путина по выбросам парниковых газов за последние два года поспособствовал ряд факторов. В их числе — лоббизм со стороны европейских лидеров, в частности из Германии, Франции и скандинавских стран. Собеседники агентства также отмечают, что решение ратифицировать соглашение обусловлено «холодным экономическим и политическим расчетом».

Парижское соглашение по климату направлено на борьбу с глобальным потеплением и предусматривает регуляцию выбросов углекислого газа в атмосферу. Россия подписала его в 2016 году, но пока не ратифицировала документ.