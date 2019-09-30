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ЕБА предлагает создать Стратегическую группу по наработке изменений Налогового кодекса и включить в нее представителей бизнес-сообщества

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Европейская Бизнес Ассоциация обращается в комитет ВРУ и в ГНС Украины с призывом создать Стратегическую группу по наработке изменений в IX раздела НКУ и включить в нее представителей бизнес-сообщества с целью разработки качественного налогового законодательства в стране.

ЕБА обращает внимание на важность соблюдения принципа стабильности налоговой системы. Сейчас в рамках рабочей группы ВР по вопросам налогов и финансов идут активные обсуждения законопроектов № 1210 и № 1210-1 в части доработки положений по рентной плате за пользование недрами для добычи железной руды, об этом говорится на сайте Ассоциации.

«Мы приветствуем готовность власти к открытому диалогу с бизнесом, однако подчеркиваем, что такой диалог должен быть результативным. При этом, результатом должно стать достижение компромисса способом, который продемонстрирует уважение государства к установленным им официальным правилам игры.

Бизнес поддерживает анонсированные премьер-министром Украины намерения начать в 2020 году комплексную налоговую реформу. В то же время, некоторые предлагаемые изменения в законопроектах 1210 и 1210-1 (в частности, относительно рентной платы за пользование недрами), по мнению бизнеса фактически опережают события, существенно трансформируя налоговый ландшафт для отдельных сегментов бизнеса уже сейчас, то есть еще до представления и обсуждения планируемой реформы. Поэтому, чтобы страна имела действительно качественные и стабильные налоговые правила, предложения по изменениям в порядке налогообложения „ресурсных“ платежей стоит рассмотреть именно при планировании ожидаемой налоговой реформы», говорится в пресс-релизе.

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Подробные прогнозные расчеты о существенном увеличении налоговой нагрузки были представлены Государственной налоговой службе и Комитету ВРУ для обсуждения и подготовки взвешенного компромиссного варианта. Также были обсуждены возможные негативные последствия такого увеличения налогов.

В то же время, в качестве компромиссного решения, временно на 2020 год, можно рассмотреть вариант повышения ставки для железной руды с 8% до 10% и установить минимальный порог рентабельности на уровне 150% учетной ставки НБУ, что позволит увеличить поступления в государственный бюджет и не будет катастрофическим последствий для бизнеса, добавили в пресс-релизе Ассоциации.

налоги, ЕБА, рента
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