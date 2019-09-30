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Законопроект 1210 нуждается в доработке – экспертное управление ВРУ

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Законопроект 1210 нуждается в доработке – экспертное управление ВРУ

Проект закона № 1210 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве» необходимо доработать. Об этом говорится в заключении Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, опубликованном на сайте парламента в пятницу.

В документе также говорится о необходимости получить заключение Кабинета Министров Украины относительно предложенных изменений, поскольку правительство обеспечивает проведение налоговой и таможенной политики.

Законопроект 1210, внесенный в ВР депутатом от «Слуги народа» Данилом Гетманцевым 30 августа, помимо прочего, предлагает изменить подход к формированию базы налогообложения при подсчете рентных платежей на добычу железной руды. По оценкам участников рынка это может привести к росту рентных платежей в 4-5 раз.

Согласно заключению экспертного управления, в законопроекте нет финансово-экономического обоснования предложенных изменений в части увеличения ставки рентной платы для добычи железной руды, а также изменения корректирующих коэффициентов ставок рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых

«В части увеличения налоговой нагрузки на добычу железорудного сырья, надлежащее обоснование этого предложения должно содержать информацию по оценке рисков для отрасли в случае снижения мировых цен на эту продукцию, снижение рентабельности ее экспорта, рост конкуренции на мировых рынках и связанных с этими процессами последствий для бюджета, занятости в отрасли», — говорится в документе.

Кроме того, законопроект должен содержать оценку не только с точки зрения возможных поступлений в бюджет, но и учитывать риски «снижения бюджетообразующего потенциала налогоплательщиков», говорится в заключении.

В документе также говорится, что предложенный срок вступления в силу Закона, «со дня, следующего за днем ??его опубликования», не согласуются с принципом стабильности налогового законодательства Украины. «Изменения в любые элементы налогов и сборов не могут вноситься позднее чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода, в котором будут действовать новые правила и ставки. Налоги и сборы, их ставки, а также налоговые льготы не могут изменяться в течение бюджетного года», — говорится в заключении по законопроекту 1210.

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На прошлой неделе в ходе встречи с представителями бизнеса народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский предложил внести изменения в законопроект: использовать формульный подход для расчета базы налогообложения и снизить рентную ставку до 8%. Однако он заявил, что на голосование в первом чтении планируется вынести текст законопроекта без каких-либо изменений, а правки вносить в перерыве между первым и вторым чтением.

Такое решение профильного комитета несет большие риски для экономики, считает президент объединения предприятий «Укрметаллугпром» Александр Каленков, поскольку после голосования в первом чтении возможности для изменения нормативных актов сужаются.

налоги, рента
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