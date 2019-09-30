Войти
В Укртрансбезопасности уволят весь коллектив
кадры
В Укртрансбезопасности уволят весь коллектив
Гончарук ожидает новую программу с МВФ в декабре
официально
Гончарук ожидает новую программу с МВФ в декабре

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

позиция
RSS

Снижение граничных цен на электроэнергию – это возврат к административному управлению, – эксперт

767
Снижение граничных цен на электроэнергию – это возврат к административному управлению, – эксперт

Снижение прайс-кепов является возвратом к абсолютно административному регулированию на рынке электроэнергии. Такое мнение высказал, аналитик энергосектора Dragon Capital Денис Саква.

«Вместо того, чтобы усилить конкуренцию на рынке, освобождая объемы, которые мог бы „Энергоатом“ на этом рынке продавать, или „Укргидроэнерго“ на этом рынке продавать, или тот же „Центрэнерго“, который имеет мощности достаточные для покрытия вообще практически всего спроса на тепловую энергию, наши пока еще не понижают, но, по крайней мене, обсуждают такие вопросы», — отметил Д.Саква.

По его словам, падение курса доллара не является достаточным основанием для снижения прайс-кэпов.

«Опять же сейчас „Центрэнерго“ начинает вроде какие-то закупки угля, „Донбассэнерго“ продолжает закупки угля. И сейчас, перед следующим отопительным сезоном, сейчас снизить прайс-кэпы и резко ухудшить возможности этих компаний по покупке угля, — мне кажется, это такая не очень дальновидная стратегия», — прокомментировал инициативу главы Минэкоэнерго, добавив, что прайс-кэпы как временный механизм имеет право на жизнь.

«Но если мы говорим о долгосрочной стратегии, то, конечно и безусловно, нужно уходить от этого», — резюмировал аналитик энергосектора Dragon Capital Д.Саква.

Читайте также: Чем больше покупают ОВГЗ, тем больше укрепляется гривна. Надолго ли?

Ранее представители власти заявляли, что считают необходимым пересмотреть ценовые ограничения на рынке электроэнергии, в частности снизить дневную цену на 15-20%.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг не поддержала снижение лимитов максимальных цен на рынке электроэнергии «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке (price caps).

Народный депутат Украины Михаил Волынец заявил, что отказ НКРЭКУ снизить price caps обоснован тем, что даже ныне действующие предельные цены электроэнергии не покрывают цену угля.

электроэнергия, энергорынок, Денис Саква
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 30 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Чечило
Вячеслав Чечило
главный редактор, capital.ua

Старая страна нового президента

Зеленский не мессия и никогда им не был - никто не выбрал бы на роль мессии неопытного артиста. Его историческая роль совершенно другая. Он должен был стать главой ликвидационной комиссии. Поэтому очень важно критиковать Зеленского правильно – не за то, что у него не получается руководить старым государством, а за то, что, вопреки воле избирателей, он пытается его реанимировать.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Чем больше покупают ОВГЗ, тем больше укрепляется гривна. Надолго ли?

Если в какой-то момент, по какой-либо внутренней или внешней причине (замедление мировой экономики, мировой финансовый кризис, резкое падение мировых цен на металл, руду, зерно и т.п.) спекулянты-нерезиденты потеряют интерес к украинским ОВГЗ и решат зафиксировать прибыль и, соответственно вывести валюту из Украины, то спекулятивно-ревальвационный крест моментально превратиться в спекулятивно-девальвационный.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Может ли Украина продолжать наращивать экспорт сельхозпродукции

Украина уверенно реализует свое «сравнительное преимущество» в производстве сельскохозяйственной продукции. Для продолжения успехов в этом необходимо оценить мировые тенденции. Какие мировые тенденции развития экспортного сельскохозяйственного производства, могут повлиять на украинский агросектор в будущем? Что нам надо знать о будущем, чтобы сохранить положительную динамику экспорта сельхозпродукции?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016