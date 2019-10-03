Зеленский в телеобращении назвал условия проведения выборов на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия, необходимые для проведения местных выборов на всей территории Донбасса.
«Моя позиция является четкой и понятной, и она совпадает с позицией всех украинцев. Мы все понимаем, что Донбасс — это Украина, и там должен установиться мир. Произойти полное прекращение огня, вывод иностранных военных формирований. Мы все понимаем, что на украинско-российской границе с нашей стороны должны быть украинские пограничники. Должен произойти обмен пленными, чтобы все наши граждане вернулись домой», — сказал он в видеообращении, показанном в эфире украинских телеканалов в четверг вечером.
Зеленский указал, что проведение местных выборов на всём Донбассе должно произойти «не под дулами пулемётов», а по украинскому законодательству, с доступом кандидатов от украинских политических сил, украинских СМИ и международных наблюдателей, с возможностью реализации своего избирательного права всеми внутренне перемещенными лицами.
«Все это мы будем обсуждать на встрече в «нормандском формате», — отметил президент Украины.
Зеленский отметил, что согласование «формулы Штайнмайера» было условием проведения этой встречи. «Могла ли она произойти в ближайшее время? Нет. Почему? Потому что на пути к этому было одно препятствие: самая большая страшилка последних недель — «формула Штайнмайера», — сказал он.
«Предусматривает ли она, что Украина признает аннексию Крыма и отказывается от Донбасса? Нет. Предусматривает ли она, что выборы на Донбассе пройдут завтра и под дулами пулеметов? Нет... Эта формула говорит лишь об одном: когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса — а именно после проведения там местных выборов, которые пройдут по Конституции Украины, по законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли в соответствии с международными демократическими стандартами. Вот с чем согласилась Украина в Минске», — сказал глава государства.
После этого, по его словам, было отправлено письмо спецпредставителю ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартину Сайдику, в котором было подтверждено согласование позиций по тексту этой формулы.
«Что далее? Завтра выборы на Донбассе? Нет. Далее пройдет встреча в „нормандском формате“ вместе с президентом Франции, канцлером Германии и президентом РФ, где мы обсудим пути прекращения войны на Донбассе», — рассказал Зеленский.
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