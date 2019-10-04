NYT сообщила о подготовке американцами заявлением для Зеленского по делу Burisma

Посол США в ЕС Гордон Сондленд и бывший спецпредставитель на Украине Курт Волкер подготовили для украинского лидера Владимира Зеленского заявление, в котором говорилось о приверженности Киева проведению расследования в отношении газовой компании Burisma Holdins, сотрудником которой был Хантер Байден, сын бывшего вице-президента Джо Байдена, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, о документе было известно личному адвокату президента США Рудольфу Джулиани, который выступает за проведение расследование в отношении Байдена. В тексте говорится, что правительство Украины должно разобраться с тем, что Трамп и его сторонники считают вмешательством в выборы 2016 года в пользу Хиллари Клинтон.

Идея с заявлением заключалась в том, чтобы не позволить украинским политикам давать американским дипломатам обещания за закрытыми дверями, а потом не доводить дело до конца, рассказали собеседники NYT.

Неизвестно, получил ли Зеленский этот документ, однако подобных заявлений с его стороны не последовало. Заявление было подготовлено за несколько недель до телефонного разговора между президентами США и Украины, ставшего поводом для начала процедуры импичмента. Примерно в то же время в Киеве указали коллегам из Вашингтона, что не хотят быть глубоко втянутыми в американскую политику, пишет NYT.

Джулиани подтвердил, что был в курсе работы над заявлением для Зеленского, отметив, что он не уверен, был ли в этом замешан Трамп. Предполагалось, что документ будет разбит на серию анонсов от правительства Зеленского, пояснил он. «Он должен был сделать что-то, или сказать, чтобы заверить всех — я имею в виду наших людей — что он всерьез займется коррупцией», - сказал Джулиани.

Содержание беседы Трампа с Зеленским обеспокоило одного из сотрудников разведки, который сообщил своему начальству, что президент пытался добиться вмешательства другого государства в выборы 2020 года, в которых намерены участвовать и Трамп, и Байден-старший. Трамп предложил Зеленскому сотрудничать с Джулиани и генпрокурором Уильямом Барром, которые могут помочь в расследовании дела Burisma.

По данным ABC News, в четверг в конгрессе рассматривали переписку американских дипломатов о военной помощи Украине. «Я думаю это безумно, отказывать в сотрудничестве в безопасности ради помощи в политической кампании», — говорится в одном из сообщений Билла Тэйлора, временного поверенного в делах США в Украине. Сондленд в ответ усомнился в том, что его коллега правильно понял Трампа. «Президент пытается оценить, действительно ли Украине примет открыть и реформы, которые обещал Зеленский во время его кампании», — написал дипломат.