Дубинский отозвал законопроект про 1% сбор на обмен наличной валюты

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности и по вопросам налоговой и таможенной политики Александр Дубинский (фракция «Слуга народа») отозвал свой законопроект, которым предлагалось ввести общегосударственный сбор на обмен наличной валюты для развития спорта.

Об этом он сообщил в соцсетях, отметив, что причиной такого решения стала крайне негативная реакция на инициативу со стороны его подписчиков.

«Я провёл опрос среди своих подписчиков (часть из которых является нашими избирателями) по поводу введения 1% сбора при покупке наличной валюты... В результате опроса отзываю соответствующий законопроект 2208», — написал депутат.

Напомним, в пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что введение сбора на развитие спорта с операций по покупке иностранной валюты в наличной форме будет стимулировать граждан и субъектов хозяйствования осуществлять валютообменные операции в онлайн-режиме в безналичной форме.