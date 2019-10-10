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Дубинский отозвал законопроект про 1% сбор на обмен наличной валюты

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Дубинский отозвал законопроект про 1% сбор на обмен наличной валюты

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности и по вопросам налоговой и таможенной политики Александр Дубинский (фракция «Слуга народа») отозвал свой законопроект, которым предлагалось ввести общегосударственный сбор на обмен наличной валюты для развития спорта.

Об этом он сообщил в соцсетях, отметив, что причиной такого решения стала крайне негативная реакция на инициативу со стороны его подписчиков.

«Я провёл опрос среди своих подписчиков (часть из которых является нашими избирателями) по поводу введения 1% сбора при покупке наличной валюты... В результате опроса отзываю соответствующий законопроект 2208», — написал депутат.

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Напомним, в пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что введение сбора на развитие спорта с операций по покупке иностранной валюты в наличной форме будет стимулировать граждан и субъектов хозяйствования осуществлять валютообменные операции в онлайн-режиме в безналичной форме.

обмен валют, Александр Дубинский, законопроект
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