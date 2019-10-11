Бывшая посол США в Украине прибыла в Конгресс для показаний по импичменту Трампа

Бывший посол США в Украине Мари Йованович прибыла в пятницу в Палату представителей Конгресса для дачи показаний в рамках процедуры импичмента главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Politico.
Ранее Госдепартамент дал указание сотрудникам игнорировать повестки законодателей. Белый дом во вторник уведомил демократов о том, что не собирается сотрудничать в рамках расследования импичмента.
Как ожидается, конгрессмены зададут Йованович вопросы о ее взаимодействии с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани и самим президентом. Посол была отозвана из Киева в мае этого года — на два месяца раньше запланированного срока.
Напомним, что в США разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине Хантера Байдена, сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена, в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.
Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп прямо не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена, однако эту тему поднимал.
Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в попытке переизбраться на второй срок.
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