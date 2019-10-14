Зеленский призвал не поддаваться на провокации на акциях 14 октября

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранителей обеспечить безопасность проведения акций 14 октября и не поддаваться на провокации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение в соцсети Facebook.
Зеленский призвал «уважать конституционное право граждан на мирный протест, участников акций протеста — не поддаваться на провокации и не создавать картинку для российского телевидения».
«Завтра мы с вами будем отмечать День защитника Украины... В этот день в столице и в других городах Украины состоятся акции и вече. Я хочу сказать несколько вещей. Первое. Я призываю каждого представителя сил правопорядка уважать конституционное право граждан на мирный протест. Гарантировать их безопасность... Второе. Обращаюсь ко всем, кто будет участвовать в акциях. Слышу и прислушиваюсь к вашему мнению», — говорится в обращении Зеленского.
Президент также призвал «не поддаваться на провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения».
«Верю, что в этот день горячие сердца не затмят здравый смысл. Прошу вас — будьте благоразумными, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка. И, пожалуйста, не поддавайтесь на провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения... Давайте в этот день не делать своими же руками подарки для наших недругов. Они мечтают увидеть в наших рядах распри, ссоры и хаос. И очень боятся, что украинцы будут едины и сплочены», — заявил Зеленский.
Напомним, ранее в МВД заявили, что во время массовых мероприятий, маршей и акций, которые посвящены Дню защитника Украины правоохранительные органы будут действовать строго и внимательно, ведь во время массовых акций возможны любые провокации.
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