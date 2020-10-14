Зеленский отправился на Донбасс на передовую

Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Донецкой области, сообщается на сайте главы государства в среду.

«Глава государства посетит военнослужащих на передовой и вручит им государственные награды», — говорится в сообщении.

14 октября в Украине отмечается государственный праздник — День защитника Украины.