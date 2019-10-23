Войти
Кабмин ожидает рост ВВП в 2020 году до 4,8%
макроэкономика
Кабмин ожидает рост ВВП в 2020 году до 4,8%
Украина задолжала жителям Донбасса более 40 млрд
официально
Украина задолжала жителям Донбасса более 40 млрд

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

позиция
RSS

От реприватизации «Укртелекома» выиграет нынешний собственник, - журналисты

524
От реприватизации «Укртелекома» выиграет нынешний собственник, - журналисты

От возврата «Укртелекома» государству выиграет его нынешний собственник, стремящийся избавиться от бесперспективного актива и вернуть вложенные средства. Об этом идет речь в материале «Опасная связь: кто выиграет и проиграет от реприватизации «Укртелекома»

Автор напомнил, что в ходе приватизации в 2011 году 92,79% акций «Укртелекома» были выкуплены за рекордные 10,6 млрд грн австрийской компанией EPIC — больше государство от приватизации получало только за Криворожсталь в 2005 году. И эту сумму государство обязано будет вернуть инвестору в случае возврата компании в госсобственность, а, возможно, и значительно больше, пишет автор.

«В результате реприватизации сумму, которая фигурировала при покупке акций „Укртелекома“, вернут его нынешнему владельцу. Открытый вопрос — будет ли текущий собственник претендовать на индексацию? То есть превратятся ли 10,6 млрд грн, которые в 2011-м году составляли, как мы уже сказали, 1,3 млрд долларов, в 32,5 млрд грн (по текущему курсу)», — говорится в материале.

Кроме того, автор отмечает, что в свое время инвестор часть покупки оплатил заемными средствами — на 4,2 млрд грн (по тогдашнему курсу 525 млн долларов) — были эмитированы облигации, которые выкупили госбанки «Ощад» и «Укрэксим». В 2013 году EPIC продал оператора Ринату Ахметову. Как позже оказалось — вместе со всеми долгами, в том числе — по облигациям.

В случае реприватизации вернуть задолженность «Укртелекома» перед «Ощадбанком» и «Укрэксимбанком» не получится, поскольку госбюджет дефицитный. И это тоже цена, которую придется заплатить государству за возврат «Укртелекома». Таким образом, от реприватизации компании государство получит лишь одни убытки, считает журналист.

По мнению автора, в возврате бесперспективного актива государству заинтересован его нынешний собственник, рассчитывающий вернуть вложенные средства и, возможно, еще при этом заработать, или же, как минимум, больше не нести дополнительных расходов.

Читайте также: Водителям разрешат ездить без прав и заказывать номера по интернету

«Финансовые показатели компании год от года падают и за минувший год ее доход не дотягивает и до трети той суммы, что предстоит заплатить из госбюджета в случае реприватизации; рынок стационарной связи, на которой специализируется „Укртелеком“, схлопывается; сама ключевая услуга, предоставляемая „Укртелекомом“, окончательно устаревает и становится никому не нужной», — отмечает автор.

Напомним, ранее политолог Владимир Фесенко высказал мнение, что игры с реприватизацией принесут Украине убытки и ударят по инвестиционному имиджу. А также он уверен, что о планах успешного проведения приватизации в следующем году можно будет забыть, поскольку ни один иностранный инвестор не придет в страну, где проводят реприватизацию.

Укртелеком, реприватизация
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 23 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Когда большинство становится меньшинством?

Когда большинство становится меньшинством? Когда его последовательно превращают в молчащую массу. Сторонников мирного процесса, широкого компромисса, нового национального диалога - подавляющее большинство в Украине. И это было очевидно и после Майдана 2014, потому что благодаря сторонникам компромисса и мира победил Порошенко в первом туре.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что нужно усовершенствовать в Программе Правительства

Программа действий Правительства должна стать рабочим документом для проведения экономической политики. Поэтому, кроме декларативных задач, в ней должно содержаться описание практических действий, порядок и сроки их внедрения. На мой взгляд, при общей стратегически правильной положительной направленности этого документа, в нем недостаточно именно тактических средств реализации стратегии, а в избытке слишком оптимистичных предположений и ожиданий.
Валерий Щербина
Валерий Щербина
аналитик ОО «Институт мониторинга ринка инфраструктуры»

Удержится ли на посту глава ГФС Киевской области Кавылин

Учитывая ход внедрения налоговой и таможенной реформы, можно с уверенностью сказать, что ликвидация ГФС и образование новой Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы поставила в сложное положение не налогоплательщиков, заинтересованных в максимальной прозрачности и открытости государственных органов, а укоренившихся, коррумпированных чиновников , «вросших» в свои кресла.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016