От реприватизации «Укртелекома» выиграет нынешний собственник, - журналисты

От возврата «Укртелекома» государству выиграет его нынешний собственник, стремящийся избавиться от бесперспективного актива и вернуть вложенные средства. Об этом идет речь в материале «Опасная связь: кто выиграет и проиграет от реприватизации «Укртелекома»

Автор напомнил, что в ходе приватизации в 2011 году 92,79% акций «Укртелекома» были выкуплены за рекордные 10,6 млрд грн австрийской компанией EPIC — больше государство от приватизации получало только за Криворожсталь в 2005 году. И эту сумму государство обязано будет вернуть инвестору в случае возврата компании в госсобственность, а, возможно, и значительно больше, пишет автор.

«В результате реприватизации сумму, которая фигурировала при покупке акций „Укртелекома“, вернут его нынешнему владельцу. Открытый вопрос — будет ли текущий собственник претендовать на индексацию? То есть превратятся ли 10,6 млрд грн, которые в 2011-м году составляли, как мы уже сказали, 1,3 млрд долларов, в 32,5 млрд грн (по текущему курсу)», — говорится в материале.

Кроме того, автор отмечает, что в свое время инвестор часть покупки оплатил заемными средствами — на 4,2 млрд грн (по тогдашнему курсу 525 млн долларов) — были эмитированы облигации, которые выкупили госбанки «Ощад» и «Укрэксим». В 2013 году EPIC продал оператора Ринату Ахметову. Как позже оказалось — вместе со всеми долгами, в том числе — по облигациям.

В случае реприватизации вернуть задолженность «Укртелекома» перед «Ощадбанком» и «Укрэксимбанком» не получится, поскольку госбюджет дефицитный. И это тоже цена, которую придется заплатить государству за возврат «Укртелекома». Таким образом, от реприватизации компании государство получит лишь одни убытки, считает журналист.

По мнению автора, в возврате бесперспективного актива государству заинтересован его нынешний собственник, рассчитывающий вернуть вложенные средства и, возможно, еще при этом заработать, или же, как минимум, больше не нести дополнительных расходов.

«Финансовые показатели компании год от года падают и за минувший год ее доход не дотягивает и до трети той суммы, что предстоит заплатить из госбюджета в случае реприватизации; рынок стационарной связи, на которой специализируется „Укртелеком“, схлопывается; сама ключевая услуга, предоставляемая „Укртелекомом“, окончательно устаревает и становится никому не нужной», — отмечает автор.

Напомним, ранее политолог Владимир Фесенко высказал мнение, что игры с реприватизацией принесут Украине убытки и ударят по инвестиционному имиджу. А также он уверен, что о планах успешного проведения приватизации в следующем году можно будет забыть, поскольку ни один иностранный инвестор не придет в страну, где проводят реприватизацию.