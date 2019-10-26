Китайский гражданский самолет ARJ21 выполнил первый международный рейс

Китайский гражданский самолет ARJ21 в субботу выполнил свой первый в истории полет по прямому международному маршруту, приземлившись во Владивостоке. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
По его данным, авиалайнер в 16:05 по местному времени (11:05 по Киеву) вылетел из аэропорта Тайпин города Харбина (Северо-Восточный Китай) и в 17:06 (12:06 по Киеву) приземлился в точке назначения.
ARJ21 разработан Китайской корпорацией коммерческой авиации (COMAC) и рассчитан на перевозку от 78 до 90 пассажиров в зависимости от модификации. Дальность его маршрутов составляет от 2,2 тыс. до 3,7 тыс. км. Авиалайнер начал осуществлять коммерческие полеты в июне 2016 года, а в массовое производство был запущен в сентябре 2017 года.
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