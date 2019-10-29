Главный специалист НБУ попался на взятке в $50 тысяч

Правоохранители задержали главного специалиста Нацбанка, который за 50 тысяч долларов США обещал предпринимателю содействие в получении лицензии на обмен валюты.
«Во время передачи части обусловленных средств в сумме 40 тысяч долларов служащий банка задержан у здания НБУ на Печерске», — сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении с предварительной квалификацией ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (покушение на мошенническое завладение чужим имуществом, совершенное в особо крупных размерах) УК Украины. На месте происшествия проводятся следственные действия.
Досудебное расследование установило, что взятку главный специалист НБУ потребовал от директора частного предприятия, занимающегося обменом валюты, за содействие в получении бессрочной генеральной лицензии НБУ на осуществление таких услуг.
«В июле 2019 года была проверка, по результатам которой указанное предприятие получило ответ Национального банка об отказе в выдаче генеральной лицензии бессрочно. В то же время их лицензия оставалась действующей до 21.12.2019. В связи с этими обстоятельствами предприниматель и обратился к этому лицу. Сотрудник НБУ пообещал содействовать в получении бессрочной лицензии.
По договоренности с предпринимателем, тот сначала передает первый транш в сумме $40 тысяч, а после решения вопроса — оставшуюся сумму. Поскольку фактически этот вопрос не входит в круг его обязанностей, а других служащих он не привлекал, действия сотрудника НБУ предварительно квалифицированы как мошенничество», — рассказала УП прес-секретарь ведомства Надежда Максимец.
Нацбанк в комментарии отметил, что задержанный не является работником структурного подразделения, осуществляющего выдачу лицензий на ведение валютных операций. Вместо этого, он занимает не руководящую должность и работает в департаменте, который отвечает за хозяйственное обеспечение деятельности НБУ.
Также в Нацбанке отметили, что решение о выдаче лицензии принимаются коллегиальным органом на основании заключения ряда департаментов, что делает невозможным влияние одного человека на процесс принятия таких решений.
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