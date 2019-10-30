Войти
Зеленский считает, что разведение сил в Золотом приблизит нормандский саммит
мирный процесс
Зеленский считает, что разведение сил в Золотом приблизит нормандский саммит
Гончарук обещает найти решение проблемы «зеленых» тарифов
позиция
Гончарук обещает найти решение проблемы «зеленых» тарифов

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

сделка
RSS

Peugeot и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии

60

Автопроизводители Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и Groupe PSA (производит автомобили Peugeot и Citroen, а также DS, Opel и Vauxhall) подтвердили переговоры о слиянии.

Обе компании обнародовали практически идентичные короткие пресс-релизы, в которых говорится, что переговоры нацелены на создание «одной из крупнейших в мире групп в сфере мобильности», сообщает Интерфакс.

Ранее о переговорах со ссылкой на информированные источники сообщил The Wall Street Journal. По словам источников, компании обсуждают слияние равных в виде обмена акциями. Гендиректором объединенной компании может стать CEO PSA Карлос Таварес, председателем совета директоров — занимающий аналогичную должность в FCA Джон Элкан.

Совокупная капитализация FCA и PSA составляет около $46 млрд. В прошлом году компании совместно продали 8,7 млн автомобилей, что является четвертым показателем в отрасли. Большие продажи зафиксировали только концерн Volkswagen и альянс Nissan-Renault-Mitsubishi (по 10,8 млн) и японская Toyota Motor (10,6 млн).

Интерес двух компаний к слиянию подчеркивает общую тенденцию к консолидации в автомобильной отрасли, поскольку более крупным компаниям проще сокращать расходы и вести разработки в таких перспективных, но затратных сферах, как электромобили и самоуправляемые автомобили.

Читайте также: Сотрудник Белого дома сообщил о пропусках в стенограмме разговора Трампа и Зеленского

Минувшим летом FCA рассматривал слияние с главным французским конкурентом PSA, группой Renault SA, однако переговоры завершились безрезультатно. Источники WSJ сообщали, что причиной провала переговоров могла стать позиция властей Франции и отсутствие поддержки со стороны Nissan Motor, партнера Renault по альянсу.

Peugeot, Fiat Chrysler
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 30 октября 2019
Вторник, 29 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

«Крест» украинской экономики

Дальнейшая динамика обменного курса полностью зависит от поведения спекулянтов-нерезидентов. Если, по какой-либо причине, они захотят зафиксировать свою прибыль (например, вероятный мировой финансовый кризис, или ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, или политическая нестабильность в Украине) и начнут выводить валюту из Украины – произойдет резкая девальвация гривны.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Легко ли вести бизнес в Украине?

Поднятый прессой ажиотаж по поводу роста Украины в рейтинге Doing Business лишен серьезных оснований. Для улучшения макроэкономических показателей Украины скорее важно ее участие в международной торговле технологическими товарами, а не в торговле сырьем, безотносительно к тому, легко это делать или трудно
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Не важно, что и как говорит президент, если он показывает результат

Мне не важно, что и как говорит президент, если он показывает результат. Яркий пример Трамп. Если послушать, что он говорит, то это просто катастрофа. Но когда посмотришь как он отстаивает интересы своей страны, то невольно им восхищаешься.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016