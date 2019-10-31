США и Китай ищут место для заключения первой части торговой сделки

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что американские и китайские власти выбирают новое место для заключения первой фазы торговой сделки, которая охватит около 60% всего торгового соглашения. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Twitter.
«Китай и США работают над выбором нового места для подписания первой фазы торгового соглашения, около 60% от общей сделки, после того как саммит АТЭС в Чили был отменен из-за не имеющих к этому отношения обстоятельств. Новое место вскоре будет объявлено. Президент (председатель КНР — Ред.) Си и президент Трамп поставят свои подписи!» — написал американский лидер.
Лидеры США и Китая должны были встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сантьяго-де-Чили 16 и 17 ноября. Существовала вероятность, что первый вариант торгово-экономического соглашения между двумя странами будет заключен именно на этом мероприятии. Однако чилийский президент Себастьян Пиньера в среду заявил, что вынужден отменить форум из-за сложной ситуации в стране.
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