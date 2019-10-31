Арахамия не видит оснований для выражения недоверия Рябошапке, инициированного Дубинским

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия не видит оснований, чтобы выражать недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
Об этом Арахамия сказал в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады вечером в четверг, сообщает Укринформ.
«В настоящее время я не вижу никаких таких причин или условий для того, чтобы выражать недоверие генпрокурору, который работает меньше 3 месяцев. Считаю, что это вообще неправильная практика относительно любой должности — будь то генпрокурор, или это министр. Есть такая мировая практика — 100 дней никто не критикует, и дает человеку возможность поработать», — сказал Арахамия.
Ранее народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский в соцсетях сообщил, что начал сбор подписей под проектом постановления о недоверии генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
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