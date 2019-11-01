Зеленский представил нового главу Тернопольской обладминистрации

Президент Украины Владимир Зеленский представил новоназначенного главу Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля в ходе рабочей поездки в Тернополь в пятницу.
Глава государства вручил Сопелю соответствующее удостоверение. Указ (от 31 октября) о данном назначении обнародован на сайте президента.
Сопель отметил, что Тернопольская область является регионом с большим промышленным, аграрным и научным потенциалом.
«Хочу заверить, что я открыт для всех порядочных людей, которые готовы работать честно и прозрачно, развивать экономику, инфраструктуру и социальную сферу, создавать рабочие места», — подчеркнул новый глава Тернопольской ОГА.
Игорь Сопель, 1974 г.р., предприниматель, руководитель Хоростковского регионального структурного подразделения ООО «Агробизнес». В 2010-15 годах был депутатом Хоростковского горсовета, с 2017 года возглавляет федерацию футбола в г.Хоросткове. Участвовал в парламентских выборах в 2019 года от партии «Слуга народа» по мажоритарному округу № 166, однако не прошел в Верховную Раду.
Согласно электронной декларации за 2018 год, у Сопеля есть магазин и МАФ в г.Хоростков (Тернопольская обл.). У него также свой бизнес — ООО «Агробизнес» (зарплата в 2018 году составила почти 45 тыс. грн). Кроме того, Сопель получил 965 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности.
Сопель задекларировал наличные средства: 350 тыс. грн, $7000 и EUR6500.
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