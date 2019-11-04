Премьер Гончарук назначил себя главой комиссии по защите бизнеса

Премьер-министр Алексей Гончарук возглавил созданную правительством в октябре комиссию по защите бизнеса, свидетельствует обнародованное на «Урядовом портале» правительственное постановление от 16 октября.
Согласно документу, секретарем комиссии должен стать советник главы Кабмина, в ее состав также войдут заместители министра юстиции, министра внутренних дел, министра экономики, замглавы СБУ, замдиректора Государственного бюро расследований, замдиректора НАБУ, а также секретарь Нацинвестсовета и бизнес-омбудстмен.
Как указано в постановлении, комиссия перед рассмотрением жалобы будет направлять ее бизнес-омбудсмену для предварительной оценки и на протяжении трех рабочих дней.
Полномочия комиссии позволяют ей инициировать привлечение к ответственности за нарушения норм законодательства представителей госорганов, органов местного самоуправления и должностных лиц.
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