Кабмин в проекте госбюджета-2020 ко 2-му чтению увеличил доходы и расходы

Кабинет министров Украины при доработке проекта закона «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» ко второму чтению увеличил его расходы на 15 млрд грн — до 1195,3 млрд грн, что на 67,5 млрд грн превышает показатель 2019 года, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.
«Дефицит 2% ВВП — такой же, как мы подавали на первое чтение. Доходная часть увеличилась на 13 млрд грн, расходная — на 15 млрд грн», — сказала министр журналистам в Киеве во вторник, передает Интерфакс-Украина.
Она уточнила, что на 3 млрд грн увеличен план доходов по специальному фонду в надежде на принятие закона об игорном бизнесе. План доходов общего фонда госбюджета повышен на 10 млрд грн за счет увеличения дивидендов от госкомпаний, небольшого увеличения ожидаемых поступлений налога на прибыль и от аренды госимущества, уточнила Маркарова.
По ее словам, дополнительные 15 млрд грн расходов распределены преимущественно на зарплаты учителей и опорные школы, программу поддержки лекарств и лечения за границей, развитие культуры и туризма, соцпрограммы на сумму более 1 млрд грн, на программу развития аэропортов и строительства мостов.
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