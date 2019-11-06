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Вместо прибыли от транзита газа Украина получит убытки от транзита электроэнергии в Приднестровье, - эксперт

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Вместо прибыли от транзита газа Украина получит убытки от транзита электроэнергии в Приднестровье, - эксперт

Действия главы комитета парламента по вопросам энергетики Андрея Геруса сильно помогли России в газовых переговорах. Об этом заявил энергетический эксперт, сооснователь Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

«Газовые переговоры с Россией забуксовали. Радостные и оптимистичные отчеты премьера Гончарука и министра энергетики Оржеля в октябре остались в прошлом. Сейчас зрители могут лишь наблюдать за суровыми и бодрыми обещаниями Гончарука и Оржеля: зиму пройдем и без российского транзита. Изменение риторики закономерно. Брюссельские консультации зашли в тупик. Даже вечно веселый еврокомиссар Шевчович скис и уже кажется смирился с прекращением транзита газа через Украину. А вот представители России повеселели и после последних встреч демонстрировали хорошее настроение. Причиной хорошего настроения россиян стала замечательная работа Верховной Рады. А точнее — комитета парламента по вопросам энергетики. А еще точнее — его председателя Андрея Геруса. Я, конечно, не буду утверждать, что Герус „агент Москвы“, но его действия сильно помогли России в газовых переговорах», — отметил он.

Эксперт напомнил, что одним из проблемных моментов газовых переговоров является поставка газа в Молдову и партнерское для России Приднестровье (Приднестровская Молдавская Республика). С прекращением транзита через Украину без российского газа (по хорошей дешевой цене) окажется Молдавская ГРЭС в Приднестровье, которая принадлежит российскому «Интер РАО». Украина до последнего пыталась использовать этот шанс для давления на «Газпром».

«Но теперь Россия может быть спокойна и с чистой совестью (если не договорится о контракте) отключать транзит. Электроэнергия в Молдове и Приднестровье будет. И заслуга в этом непосредственно Андрея Геруса и Игоря Коломойского, которые вместе „продавили“ импорт электроэнергии из России. Теперь структуры близкие и связанные с Коломойским-Герусом смогут организовать фактический транзит российской электроэнергии в Молдову и ПМР. Именно это и нужно России, чтобы избежать блэк-аута на дружеской территории Приднестровья. Теперь в Тирасполе могут ставить прижизненной памятник Герусу. Тем более, что этимология фамилии Герус могут указывать на его молдавское происхождение. И он этим может гордиться, поскольку он не первый „молдаванин“ в политике. Это и отец Святослава Вакарчука Иван (министр образования), Тигипко (также экспортирует электроэнергию), наконец экс-президент Порошенко», — заявил эксперт.

Он отметил, что вчера, 5 ноября, Украина поставила новый рекорд импорта электроэнергии — объем 1,2 ГВт. Это происходит на фоне того , что Герус упорно умалчивает про свои «победы» и постоянно доказывает небольшие объемы импорта и его убыточность.

«Фактически Герус и Коломойский не дали премьеру Гончарук выступить в роли газового миротворца. Более того, его заставляют его теперь оправдываться за импорт из России, а сами втихаря смеются с него», — считает аналитик.

«Конфликт Гончарука и Коломойского развивается уже не первый день. Теперь этот конфликт дал не только свои ростки, но и плоды. Председатель комитета по энергетике ВРУ Андрей Герус как заправский ремесленник штампует лоббистские решения по рынку электроэнергии, которые подрывают доверие к правительству и лично Гончаруку», — полагает он.

Также Корольчук поднимает и еще один аспект «братской помощи Молдове и ПМР со стороны Украины и лично Коломойского-Геруса» — непрозрачность ожидаемых договоров на поставку электроэнергии.

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«Формула Геруса» разрешила импорт из России и Беларуси и ее транзит электроэнергии в Молдову и Приднестровье по прямым договорам. А там никто и никогда не узнает, какие цены на электроэнергию. И они могут быть значительно ниже рыночных«, — отмечает он.

Таким образом, резюмирует эксперт, действия Геруса в должности председателя энергетического комитета привели к принятию откровенно лоббистских решений по импорту электроэнергии, а теперь и «подножке» правительству относительно газовых переговоров по транзиту газа.

«Даже не стоит сомневаться, что Герус лишил Украину одного из аргументов против прекращения транзита российского газа через Украину», — заявил Юрий Корольчук.

электроэнергия, Андрей Герус, отношения с Россией
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