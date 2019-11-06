В Кабмине прогнозируют рост средней зарплаты на 2 тысячи гривен в год

В новом макроэкономическом прогнозе правительства предусмотрен рост размера средней зарплаты в Украине на примерно 2 тысячи гривен ежегодно в 2020-2022 годах.

Об этом сообщил в Facebook глава Минэкономики Тимофей Милованов.

В частности, в правительстве ожидают, что средняя зарплата в Украине будет составлять:

12 497 в 2020 году.

14 187 в 2021 году.

16 047 в 2022 году.

«Для сравнения, средняя зарплата в сентябре 2019 года составила 10 687 гривен», — добавил министр.

Напомним, что задолженность экономически активных предприятий перед своими работниками по выплате зарплат за сентябрь выросла на 311 миллионов гривен или на 18,8%.