В Кабмине прогнозируют рост средней зарплаты на 2 тысячи гривен в год

В новом макроэкономическом прогнозе правительства предусмотрен рост размера средней зарплаты в Украине на примерно 2 тысячи гривен ежегодно в 2020-2022 годах.
Об этом сообщил в Facebook глава Минэкономики Тимофей Милованов.
В частности, в правительстве ожидают, что средняя зарплата в Украине будет составлять:
12 497 в 2020 году.
14 187 в 2021 году.
16 047 в 2022 году.
«Для сравнения, средняя зарплата в сентябре 2019 года составила 10 687 гривен», — добавил министр.
Напомним, что задолженность экономически активных предприятий перед своими работниками по выплате зарплат за сентябрь выросла на 311 миллионов гривен или на 18,8%.
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