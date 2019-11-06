Власти Кипра начали забирать «золотые паспорта»

Власти Кипра объявили о начале процедуры лишения гражданства 26 человек, получивших кипрские паспорта по программе «гражданство в обмен на инвестиции», сообщает Reuters.
По данным издания Cyprus Times, решение о запуске процедуры аннулирования так называемых «золотых паспортов» было принято после четырехчасового заседания правительства. Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок. Таким образом, речь идет о девяти инвесторах и 17 членах их семей. Аналогичную информацию приводит издание Εθνικού Κήρυκα и телеканал AlphaNews.
Среди тех, кто лишится гражданства Кипра на первом этапе, по данным этих трех СМИ, значатся:
девять россиян;
восемь камбоджийцев;
пять китайцев;
два кенийца;
один иранец;
один малайзиец.
Имена тех, чьи паспорта должны быть аннулированы, не сообщаются.
4 ноября президент Кипра Никос Анастасиадис пообещал, что любой, кто получил гражданство в нарушение строгих критериев, будет его лишен. При этом Анастасиадис отметил, что речь может идти о 10–15-ти таких случаях.
Правительство Кипра также поручило МВД продолжить проверки лиц, получивших гражданство до 2018 года, когда процедура проверки претендентов была существенно ужесточена.
В прошлом году Еврокомиссия провела расследование и потребовала от Мальты, Кипра и Болгарии усовершенствовать процедуры и исключить возможности в случае отказа в одном государстве получить гражданство в другом. Под давлением ЕК правительство Кипра привлекло действительно эффективные международные и американские детективные агентства, которые располагают полным доступом ко всем базам о конкретных лицах, происхождении и источнике их капитала. Отныне, если человеку отказали в гражданстве на Кипре, он автоматически попадает в черный список и уже не сможет получить гражданство в странах ЕС.
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