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Украина винит боевиков в срыве разведение на участке Петровское-Богдановка

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Украина винит боевиков в срыве разведение на участке Петровское-Богдановка

Боевики сорвали процесс разведения сил и средств на участке Богдановка-Петровское на линии разграничения, сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

«Сегодня, 8 ноября, в 12:00, украинская сторона готова была начать практический процесс разведения сил и средств на участке № 3, что в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области», — сказано в сообщении.

В ООС проинформировали, что сообщение о готовности к разведению сегодня, 8 ноября, от вражеской стороны не последовало.

«Таким образом, противник сорвал не только процесс разведения, но и в очередной раз нарушил международные договоренности», — отметили в ООС.

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Как сообщалось, утром 8 ноября командующий Операцией объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко заявил, что украинская сторона готова приступить 8 ноября в 12:00 к разведению сил и средств на участке Богдановка-Петровское (Донецкая область) на линии разграничения при условии зеркальных действий.

Позже появилась информация, что разведение перенесли на сутки, на 9 ноября.

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