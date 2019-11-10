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Импорт электроэнергии из Беларуси ухудшит отношения Украины с Литвой, - Арьев

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Импорт электроэнергии из Беларуси ухудшит отношения Украины с Литвой, - Арьев

Импорт электроэнергии из Беларуси ухудшит наши отношения с Литвой, которая была против строительства АЭС в этой стране из-за экологических проблем. Об этом заявил народный депутат Украины Владимир Арьев.

«Импорт электроэнергии, в том числе и из Беларуси, в будущем может ухудшить наши отношения с Литвой. Ведь Литва выступала категорически против строительства атомной электростанции в Беларуси из-за того, что та может экологически угрожать Литовской Республике. И в данном случае покупать в таких условиях электроэнергию — это портить отношения с теми, кто всегда нас поддерживал. Я считаю, это очень недальновидно», — сказал Арьев.

Депутат сообщил, что выступает за отмену «поправки Геруса», которая позволила импорт электроэнергии из России/Беларуси, отметив, что на этом зарабатывает бизнесмен Игорь Коломойский.

«Поправка Геруса, которая была сделана, и я сейчас, кстати, один из соавторов законопроекту о ее отмене, открывает возможность зарабатывать Коломойскому», — сказал Арьев.

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Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку — позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским. В начале ноября импорт электроэнергии из РФ увеличился по сравнению с октябрем в 3 раза — до 12 млн кВт-ч/сут.

Беларусь, электроэнергия, Владимир Арьев
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