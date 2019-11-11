Близкий к Джулиани бизнесмен предупреждал Киев, что Трамп может заблокировать военную помощь, – NYT

Украинско-американский бизнесмен Лев Парнас незадолго до инаугурации Владимира Зеленского предупреждал официальный Киев, что администрация Трампа заморозит военную помощь Украине, если она не объявит о расследовании против Джо Байдена и его сына Хантера.

Об этом Парнас планирует рассказать во время показаний в Конгрессе, сообщает The New York Times со ссылкой на юриста Джозефа Бонди.

«Незадолго до того, как в мае состоялась инаугурация президента Украины, соратник Рудольфа Джулиани (Лев Парнас - ред.) отправился в Киев, чтобы предупредить новое руководство страны, заявил юрист. Партнер Лев Парнас заявил представителю нового правительства, он должен объявить о расследовании в отношении политического конкурента Трампа Джозефа Байдена-младшего и его сына, иначе вице-президент Майк Пенс не будет принимать участие в присяге, заявил юрист», - говорится в сообщении.

В противном случае США также заморозят военную помощь Украине.

Как отмечается, на встрече перед инаугурацией Зеленского присутствовали только сам Парнас, а также Игорь Фруман и Сергей Шефир, который входил в ближайшее окружение Зеленского.

По словам Бонди, его клиент действовал по указанию адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, а тот, в свою очередь, действовал по указанию президента США, считает Парнас.

Сам же Джулиани отрицает такие упреки. Также слова Парнаса опровергает и адвокат Фрумана Джон Дауд.

Сергей Шефир подтвердил изданию, что встреча действительно была. Однако отметил, что вопрос о военной помощи не поднимался. По его словам, Парнас и Фруман хотели, чтобы Зеленский встретился с Джулиани.

Помощник Зеленского утверждает, что украинская сторона не принимала бизнесменов, как официальных представителей и не считала, что они могут представлять правительство США.

Однако адвокат Парнаса подчеркнул, что если бы Шефир не верил, что Парнас говорит от имени Трампа, то не был бы на этой встрече.

Как пишет издание, Пенс действительно не присутствовал на церемонии инаугурации Зеленского. Его офис заявил газете, что решение было принято 13 мая, за неделю до приведения Президента Украины к присяге.

Ранее сообщалось, что Парнас готов дать показания в рамках расследования импичмента Трампа.

В октябре Лев Парнас уже получал запросы со стороны трех комитетов Палаты представителей Конгресса США, однако тогда ответил отказом. Позже федеральный суд Флориды обязал Парнаса ответить на вопросы законодателей, а также предоставить им имеющиеся у него материалы о финансовых переводах, которые он совершил на республиканские политические кампании.

Показания Парнаса могут пролить новый свет на масштабы его выплат за американские кампании и другие организации, связанные с Трампом, а также другие финансовые операции.

Ранее в США были задержаны партнеры Руди Джулиани: Лев Парнас, Игорь Фруман, а также связанный с ними Андрей Кукушкин. Всех их обвиняют в том, что они заработали сотни тысяч долларов на незаконных переводах на предвыборные кампании республиканских кандидатов, включая политический комитет, который собирал пожертвования для Трампа, в то время кандидата в президенты. Позже Федеральный суд снял обвинения с Парнаса и Фрумана. Сейчас Парнас находится под домашним арестом в штате Флорида.