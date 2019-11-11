Бывший президент Боливии Моралес пока не просил Москву об убежище

В Кремль не поступало просьб об убежище от ушедшего в отставку президента Боливии Эво Моралеса. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РБК.
Он сообщил, что контактов с Моралесом и его представителями у российских властей не было.
«Мы призываем всех к спокойствию. Надеемся, что все будет в рамках закона, Что боливийцы будут решать свою судьбу сами без вмешательства третьих стран», — сказал Песков.
Напомним, что президент Боливии Эво Моралес заявил об отставке 10 ноября после нескольких недель протестов и требования армии об уходе. К политическому кризису в стране привели итоги выборов, на которых официально победил Моралес. Оппозиционеры обвинили его в нарушениях.
После ухода президента о сложении полномочий заявили вице-президент Альваро Гарсиа Линера, спикер сената Боливии Адриана Сальватьерра, несколько министров и сенаторов, глава таможенной службы. Власть в стране перешла ко второму вице-спикеру боливийского сената Жанин Аньес.
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