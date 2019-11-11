Верховный суд разрешил принудительную продажу акций Проминвестбанка

Верховный суд оставил без изменений постановление Киевского апелляционного суда от 27 августа 2019 года, отклонив кассационные жалобы госкорпорации ВЭБ.РФ и Проминвестбанка относительно отмены запрета Государственной исполнительной службе на продажу 99,77% акций банка.
Соответствующее постановление от 6 ноября опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений 7 ноября.
«Кассационные жалобы Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ и ПАО „Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк“ оставить без удовлетворения. Постановление Киевского апелляционного суда от 27 августа 2019 года оставить без изменений. Возобновить действие постановления Киевского апелляционного суда от 27 августа 2019 года», — говорится в решении суда.
Как сообщалось, 27 августа 2019 года Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство государственного исполнителя и группы компаний, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским и его партнерами, и закрыл производство по делу по жалобе ВЭБа на действия государственного исполнителя в рамках сводного исполнительного производства по заключению договора о продаже 99,77% акций ПИБа на фондовой бирже ПФТС.
Проминвестбанк 17 сентября 2019 года инициировал уголовное производство, чтобы остановить принудительную продажу 99,77% своих акций на бирже.
Государственная исполнительная служба арестовала акции Проминвестбанка, после чего на 28 августа 2019 года был назначен аукцион по их продаже. Стартовая цена пакета — 532,099 млн грн. Однако ПФТС в установленный срок не получила заявок на его покупку.
Печерский райсуд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры в сентябре арестовал центральный офис Проминвестбанка в столице и еще 15 принадлежащих банку объектов недвижимости.
Российский ВЭБ владеет 99,7726% акций Проминвестбанка и считает незаконным аукцион по продаже его акций, предлагая потенциальным покупателям обращаться по вопросу возможной покупки акций напрямую. ВЭБ стал владельцем Проминвестбанкав 2008 году. Свои инвестиции в его развитие он оценивает в $2,7 млрд.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (43,985 млрд грн) Проминвестбанк занимал 10-е место среди 76 действовавших банков.
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