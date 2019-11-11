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Депутаты Закарпатского облсовета требуют создать Венгерский район

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Депутаты Закарпатского облсовета требуют создать Венгерский район

Депутаты областного совета Закарпатья от Венгерской партии КМКС считают необходимым создать Венгерский район, ведь Украина в 2020 году закончит административно-территориальную реформу и сократит количество районов по всем областям.

Об этом пишет УНИАН.

Отмечается, что на Закарпатье будет сформировано четыре крупных района вместо существующих тринадцати, но на данный момент без венгерского, что нарушает права проживающего на этой территории населения.

По словам заместителя областного совета Йосипа Барто, существует проблема с распределением венгерских поселений в новых районах:

«Территории компактного проживания венгров собираются разделить между создаваемыми четырьмя районами Закарпатской области, что нарушит коммуникацию между поселениями, необходимо создать пятый — Венгерский район» Венгры Закарпатья считают, что должен быть еще и пятый район, где компактно проживает венгерская община Закарпатья, а это целый Береговский и части Виноградовского, Мукачевского и Ужгородского районов.

Депутат Закарпатского областного совета от Венгерский партии КМКС Микловш Товт отметил: «Мы тоже хотели бы, чтобы у нас в Закарпатье был свой Венгерский район, чтобы мы не должны были идти как сегодня Ужгородский, Мукачевский, Виноградовский районы. Т.е 150 тыс. венгров не могут на элементарном Конституционном уровне просто делегировать своего представителя из-за того, что разделены по разным районам.

Сегодня есть Береговский район с центром в Берегово. И вокруг Берегово будут сформированы территориальные громады. И каждая территориальная громада должна иметь право сказать, вот хотели бы собрать сюда депутатов, которые представляют людей и объявить, что у нас сегодня есть возможность войти в Мукачевский район, Ужгородский или Хустский, или Береговский и пусть они принимают решение.

Зачем навязывать? Но я на 100% уверен, что там, где большинство составляют закарпатские венгры, они захотят поселиться в Береговском районе. Навязывать не нужно, все должно быть демократично». Украина — европейская страна, которая ратифицировала международные договоры о правах национальностей и коренных народов, и в Конституции прописано всестороннее развитие национальных меньшинств, но часто про это забывают. Создание министерства по делам национальностей позволит оперативно решать проблемы народов проживающих в Украине.

Депутат Закарпатского областного совета от Венгерской партии КМКС Миклаш Товт считает: «Идея правильная. Нужно наполнить смыслом. Нужно подобрать правильных людей. И убрать оттуда политиканство. Министерство по делам национальностей — это как институт свободы слова, прав человека, как все институции. И такого еще не было. Вот это новая идея, если она будет правильно наполнена. И тогда вот эти министерства могут подготовить соответствующие планы развития и будут специализированы. Сегодня есть политика навязывания решений с Киева нацменьшинствам», — заявил Товт.

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По его мнению, административная реформа должна учитывать многоэтнический состав Закарпатской области и тот факт, что существуют культурные и языковые особенности региона. Необходимо учитывать все факторы при проведении реформы и утверждении перспективного плана районов.

«Потому что это будет не правильно для страны, которая движется в Европу, которая хочет соблюдать те нормативы, имеющиеся в высококультурной Европе и здесь ущемляются права национальных меньшинств. Даже в 1945 году разрешили в Закарпатье создать район в центре с Берегово, где проживают в основном нацменьшинства, если можно так сказать, я бы говорил о коренном населении, мы проживает здесь уже 1000 лет», — подчеркнул Товт.

Все эти инициативы позволят приблизить Украину к европейским ценностям и решат проблемы межнациональных взаимоотношений, считают депутаты Закарпатского областного совета.

Закарпатье, венгры
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