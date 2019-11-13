Рада сегодня должна рассмотреть законопроекты о земле

Верховная Рада в среду, 13 ноября, рассмотрит законопроекты об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом говорится в повестке дня, опубликованном на сайте парламента.

Первым вопросом в среду предусмотрено рассмотрение законопроекта 2178 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» и 11 альтернативных к нему.

Предусмотрено также рассмотрение законопроектов 2194 «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений» и 2195 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы».

Во втором чтении запланировано рассмотрение законопроекта 0855 «О внесении изменения в статью 4 Закона Украины „Об использовании земель обороны“ относительно повышения эффективности использования выделенных земельных участков» — он был принят в первом чтении Верховной Радой предыдущего, VIII созыва. Также во втором чтении парламентарии планируют рассмотреть законопроекты 1209 и 1210 о внесении изменений в некоторые законы и в Налоговый кодекс относительно совершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве.

Кроме того, на повестке дня рассмотрение в первом чтении законопроектов 2043 «О внесении изменений в Закон Украины „О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах“ (относительно подтверждения соответствия информационной системы требованиям по защите информации)», 1220 «О внесении изменений в Закон Украины „О нотариате“ (относительно устранения законодательных коллизий и пробелов».

В первом чтении также планируется рассмотреть законопроект 2015 «О внесении дополнения в статью 14 Закона Украины «О бесплатной правовой помощи» (относительно жителей временно оккупированных территорий) и 2113 в отношении оптимизации уголовной ответственности судей за вынесение заведомо неправосудного судебного решения.

Во втором чтении депутаты намерены рассмотреть законопроект 0897 о внесении изменений в некоторые законы Украины, которые регулируют отношения, связанные с получением документов разрешительного характера, 0898 «О внесении изменений в Закон Украины «О научной и научно-технической деятельности», а также 0942 о развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине и 0945 по упрощению лицензионных процедур в сфере внешнеэкономической деятельности.

Для включения в повестку дня и принятия решения, в частности, предусмотрены законопроекты 2078 о внесении изменений в Закон Украины «О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств» и 2276 «О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства».

На повестке дня в среду также — три проекта постановлений 2197, 2401 и 2421 «Об определении представителя Верховной Рады Украины в состав конкурсной комиссии по определению состава наблюдательного совета частного акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство».

Согласно Регламенту, в среду депутаты будут работать в сессионном зале до 14 часов. Остаток дня парламентарии будут работать в комитетах, фракциях и группах.