Войти
Дата «нормандского» саммита уже обсуждается
мирный процесс
Дата «нормандского» саммита уже обсуждается
Онищенко в декабре экстрадируют из Испании в Украину
резонанс
Онищенко в декабре экстрадируют из Испании в Украину

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

позиция
RSS

Законопроект о легализации азартных игр не соответствует международным стандартам, - эксперт

319
Законопроект о легализации азартных игр не соответствует международным стандартам, - эксперт

В правительственном законопроекте 2285 «О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр» не заложены нормы, которые являются основополагающими в мировой практике регулирования азартных игр. Об этом заявил эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем Украинского Института Будущего Александр Чебаненко в ходе круглого стола на тему «Каким быть или не быть игорному бизнесу в Украине?», организованного Украинским Институтом Будущего.

Имеются в виду, в частности, требования о запрете использования образов детей в рекламе азартных игр. Естественное для международной практики ограничение никак не отражено в проекте закона.

«Ограничение определенных видов рекламы — это также, на наш взгляд, то, чего не хватает этому законопроекту», — сказал Александр Чебаненко.

Эксперт в качестве еще одного серьезного упущения указывает на то, что в законопроекте не прописан запрет на кредитование игроков.

«Не использовать детские образы в рекламе; запрет продажи в кредит и т.д.», — подытоживает Александр Чебаненко требования к законопроекту.

Читайте также: Украина в 2020 году планирует занять $13,3 млрд

Недавно сообщалось, что власть пытается провести реформу игрового бизнеса в закрытом режиме, максимально ограничив доступ общественности к обсуждению предполагаемых нововведений.

Между тем, украинцы настроены негативно по отношению к возможной легализации азартных игр. Недавнее социологическое исследование показало, что 60% украинцев против легализации.

игорный бизнес, легализация, Александр Чебаненко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 14 ноября 2019
Среда, 13 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Как Украине заработать на АПК

Чтобы заработать 1 млрд дол на агро в Украине используется 1,4 млн га земли. На такой же площади голландцы зарабатывают 76 млрд. В Голландии преобладает мелкое фермерство, а в Украине крупное. В то же время их мелкое фермерство в 76 раз эффективнее нашего. Почему?
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Что сильнее – смех над политиком или страх перед ним?

Неважно, кто кому «выбил зуб» в Офисе президента Зеленского – Глава Офиса президента Богдан или начальник СБУ Боканов. Это неудивительно, ведь здание на Банковой 11 – загаженное, коррумпированное и погружено в вечные политические интриги. Там любой человек превращается в политического урода. Неприятно другое, то что общественное мнение и СМИ сразу же поверило в эту «драку». И не потому, что оно такое наивное и ждет сенсаций вместо серьезной работы наших новых политиков. А потому, что уже не надеется, не верит нынешней власти, смеется с нее, а соответственно, не боится ее.
Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Соблазн и пределы политики монетизированного бюджетного дефицита

Над состоявшимся в октябре ежегодным собранием Международного валютного фонда висела туча уныния. На фоне синхронного замедления темпов роста в мировой экономике целый ряд внезапных событий может вызвать откровенную рецессию. Из-за чего она может произойти?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016