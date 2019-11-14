Законопроект о легализации азартных игр не соответствует международным стандартам, - эксперт

В правительственном законопроекте 2285 «О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр» не заложены нормы, которые являются основополагающими в мировой практике регулирования азартных игр. Об этом заявил эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем Украинского Института Будущего Александр Чебаненко в ходе круглого стола на тему «Каким быть или не быть игорному бизнесу в Украине?», организованного Украинским Институтом Будущего.
Имеются в виду, в частности, требования о запрете использования образов детей в рекламе азартных игр. Естественное для международной практики ограничение никак не отражено в проекте закона.
«Ограничение определенных видов рекламы — это также, на наш взгляд, то, чего не хватает этому законопроекту», — сказал Александр Чебаненко.
Эксперт в качестве еще одного серьезного упущения указывает на то, что в законопроекте не прописан запрет на кредитование игроков.
«Не использовать детские образы в рекламе; запрет продажи в кредит и т.д.», — подытоживает Александр Чебаненко требования к законопроекту.
Недавно сообщалось, что власть пытается провести реформу игрового бизнеса в закрытом режиме, максимально ограничив доступ общественности к обсуждению предполагаемых нововведений.
Между тем, украинцы настроены негативно по отношению к возможной легализации азартных игр. Недавнее социологическое исследование показало, что 60% украинцев против легализации.
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