«Укрзализныця» назначает дополнительные поезда на новогодние и рождественские праздники

«Укрзализныця» на новогодние и рождественские праздники уже назначила 6 дополнительных поездов.
Об этом сообщается на официальном сайте компании.
«Поезда будут курсировать на направлениях: Киев — Львов, Киев — Ковель, Покровск — Харьков, Львов — Одесса, Львов — Ужгород и Кривой Рог — Ужгород. Сегодня на эти поезда уже можно приобрести билеты на даты до 29 декабря, то есть за 45 дней до отправления», — говорится в сообщении.
В частности, поезд № 181/182 Киев — Львов будет курсировать 22, 23, 26, 27 декабря. Обратно — 21, 22, 25, 26 декабря.
Поезд № 197/198 Киев — Ковель будет курсировать 28 декабря.
Поезд № 205/206 Покровск — Харьков будет курсировать 22, 27, 28 и 29 декабря.
Поезд № 167/168 Львов — Одесса будет курсировать 22, 27 декабря.
Поезд № 201/202 Львов — Ужгород назначен на 29 декабря.
Кроме этого, поезд № 76/75 Кривой Рог — Киев — Ужгород будет курсировать 27, 28, 29 декабря. Обратно из Ужгорода — 29 декабря.
Билеты на эти поезда уже можно приобрести онлайн и в железнодорожных кассах.
В целом к новогодним и рождественским праздникам «Укрзализныця» планирует назначить 35 дополнительных поездов дальнего следования.
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