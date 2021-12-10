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«Укрзализныця» назначает на новогодние праздники 9 дополнительных поездов

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«Укрзализныця» назначает на новогодние праздники 9 дополнительных поездов

АО «Укрзализныця» на новогодние праздники назначает дополнительные поезда, увеличивает периодичность, добавляет больше вагонов и продлевает маршруты отдельных рейсов для ряда самых популярных маршрутов.

Как сообщила пресс-служба УЗ в пятницу, в частности, добавлены поезда: № 235/236 Киев — Ужгород (через Славское); № 249/250 Киев — Ивано-Франковск, Черновцы; № 259/260 Сумы, Киев — Ворохта (через Буковель); № 123/124 Киев — Одесса; № 211/212 Харьков — Львов; № 167/168 Львов — Одесса; № 238/237 Одесса — Ужгород; № 201/202 Ковель — Киев; № 197/198 Ковель — Киев.

По данным компании, поезд № 235/236 сообщением Киев — Ужгород будет отправляться из Киева с 23 декабря по 10 января, кроме 31 декабря, в 20:29. В Ужгород он будет прибывать в 11:30. Из Ужгорода поезд будет отправляться с 24 декабря по 11 января, кроме 31 декабря, в 19:06 и прибывать в Киев в 11:28. Этот рейс предоставляет дополнительное сообщение столицы с лыжным курортом Славское.

Поезд № 249/250 Киев — Ивано-Франковск, Черновцы будет отправляться из Киева с 23 декабря по 11 января, кроме 31 декабря, в 16:50. В Черновцы он прибудет в 8:20. Из Черновцов поезд будет отправляться в 21:30 с 24 декабря по 12 января, кроме 31 декабря, и будет прибывать в Киев в 14:16.

Поезд № 259/260 Сумы, Киев — Ворохта, который дает дополнительное сообщение региона с Буковелем через станцию Татаров, будет отправляться через день из Сум с 24 декабря по 10 января в 15:40, в Ворохту он прибывает в 12:06. Обратно из Ворохты поезд будет отправляться с 25 декабря по 11 января в 14.30 и прибывать в Сумы в 9:56.

Поезд № 123/124 Киев — Одесса будет отправляться из Киева 29, 30 декабря и 2, 3, 8, 9 января в 8.06, в Одессу он прибывает в 18:15. Из Одессы поезд будет отправляться 29, 30 декабря и 2, 3, 8, 9 января в 10:56 с прибытием в Киев в 20:31.

Поезд № 211/212 Харьков — Львов будет отправляться через день из Харькова в 16:13 с 24 декабря по 10 января с прибытием во Львов в 12:23. Со Львова поезд будет отправляться в 15:25 с 25 декабря по 11 января и будет прибывать в Харьков в 10:25.

Поезд № 167/168 Львов — Одесса будет отправляться из Львова 29, 30 декабря и 3, 9 января в 9:40. В Одессу поезд прибывает в 20:46. Из Одессы отправление в 9:53 29, 30 декабря и 3, 9 января и прибытие во Львов в 21:05.

Поезд № 238/237 Одесса — Ужгород будет отправляться через день из Одессы с 24 декабря по 9 января в 22:32. В Ужгород он прибудет в 15:59. Обратно из Ужгорода отправление с 25 декабря по 10 января в 19:56 с прибытием в Одессу в 13:17.

Поезд № 201/202 Ковель — Киев будет отправляться из Ковеля 23, 27 декабря и 2, 9 января в 18:53. В Киев он будет прибывать в 4:45. Обратно из Киева поезд будет отправляться 24, 30 декабря и 5 января в 23:10 и прибывать в Ковель в 8:30.

Поезд № 197/198 Ковель — Киев будет отправляться из Ковеля 30 декабря и 3, 9 января в 11:27. В Киев он будет прибывать в 20:39. Из Киева поезд будет отправляться 30 декабря и 3, 9, 10 января в 6:15 и прибывать в Ковель в 14:48.

Продленные маршруты: поезд № 75/76 Кривой Рог — Киев в Хмельницкий; поезд № 779/780 Сумы — Киев в Винницу; поезд № 57/58 Киев — Яремче в Ворохту (через Буковель).

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Кроме того, УЗ увеличивает периодичность поезда № 757-758 Киев — Могилев-Подольский. Из Киева он будет отправляться 27, 30 декабря и 3 января. Из Могилев — Подольского отправление 28, 31 декабря и 4 января.

Новый год, УЗ
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Пятница, 10 декабря 2021
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