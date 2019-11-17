Захваченные украинские военные корабли вывели из Керчи

В Керчи началась буксировка украинских военных кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», захваченных в ноябре 2018 года. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах Южного федерального округа РФ.
По данным источника «РИА Новости» в силовых структурах региона, украинские катера и буксир будут переданы Киеву в нейтральных водах, конкретное место не уточнятся. Как сообщает телеканал «Крым-24», военные корабли транспортируют катера пограничного управления ФСБ России по Крыму. Корабли будут переданы Украине в районе мыса Тарханкут на западе Крыма.
Как пишет«Коммерсантъ» со ссылкой на очевидцев в Керчи, первым морской вокзал покинул буксир «Яны Капу», за ним последовал катер «Бердянск», также причал покинул второй задержанный катер «Никополь». По данным телеканала «Звезда», сопровождать украинские корабли в порт Одессы будут два буксира и поисково-спасательный корабль.
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