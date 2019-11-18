В ГБР создали подразделение для расследования «дел Майдана»

В Государственном бюро расследований создали подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах на Майдане.

Об этом в Telegram-канале написал директор ГБР Роман Труба.

«Мы отобрали лучших, профессиональных следователей, которые будут эффективно работать над „делами Майдана“ дальше. Как только ГПУ завершит все процессуальные действия и передаст нам материалы уголовных производств, следователи приступят к работе», — написал он.

Напомним, 4 ноября Труба пожаловался, что из-за недостатка следователей расследование дел Майдана, которые передадут ГБР из прокуратуры, затянется.

Он пояснил, что закон ограничивает количество работников, которые могут работать в ГБР — 1500 человек по всей Украине вместе со следователями, оперативниками и госслужащими.

Тогда Труба сообщил, что расследовать дела Майдана в ГБР будет отдельное подразделение, но если его сформируют из действующих следователей, то это замедлит расследования в других производствах.

Он призвал ВР принять изменения в закон о ГБР, которыми отменяется предельная численность работников бюро и вводится упрощенная конкурсная процедура для следователей ГПУ, которые будут расследовать «дела Майдана».

Напомним, 20 ноября ГПУ завершает досудебное расследование по всем уголовным производствам. После этого у нее есть 3 месяца для того, чтобы их передать дела ГБР.