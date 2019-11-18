Шефчович рассчитывает на обсуждение транзитного контракта на уровне президентов Украины и РФ

Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович рассчитывает, что президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин 9 декабря на саммите «нормандского формата» смогут обсудить контракт по транзиту российского газа через территорию Украины с 1 января 2020 года.
Как сообщает Интерфакс-Украина, в видеокомментарии, обнародованном словацким изданием Pravda, Шефчович выразил надежду, что обсуждение контракта на уровне глав государств позволит ускорить процесс определения судьбы транзита и завершить газовые переговоры до конца этого года.
Шефчович отметил, что до конца ноября между сторонами будет проведена встреча на уровне министерств и компаний. Принимать участие в ней будет, в том числе и АО «Магистральные газопроводы Украины», в собственность которого в рамках отделения от НАК «Нафтогаз Украины» деятельности по транспортировке природного газа, будет передано ООО «Оператор газотранспортной системы Украины», которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС.
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