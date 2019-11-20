Зеленский рассказал школьникам, что «уже пора менять» депутатов Рады

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что «уже пора менять» депутатов Верховной Рады. Об этом он заявил во время встречи с школьниками в рамках форума «Украина растет вместе со мной». Трансляция велась на странице офиса главы государства в Facebook.

Обращаясь к одной из участниц форума, Зеленский сказал, что Украина должна стать более свежей и интересной. «Поэтому, пожалуйста, Даша, подтягивайте таких, как вы, к Верховной раде. Никому не говорите, но уже пора менять и этих (депутатов нынешнего созыва, - Ред.)», — сказал он.

Напомним, что 29 августа во время внеочередного послания президент дал год депутатам Верховной Рады, чтобы доказать свою эффективность. В противном случае он обещал распустить парламент.

Зеленский выразил надежду, что новый девятый созыв не будет заниматься популизмом, принимать «тысячи бессмысленных поправок», прогуливать заседания и нажимать кнопки за других депутатов.