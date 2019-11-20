Украина пока не договорилась с МВФ, но «подошла достаточно близко»

Переговоры с Международным валютным фондом близки к договоренности, идет рабочий процесс, однако пока рано говорить о результатах, сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

«Мы достаточно близко подошли к достижению договоренности с коллегами на рабочем уровне», — сказал премьер в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду, однако отказался от каких-либо уточнений, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, достижение договоренностей с Фондом за несколько месяцев — это беспрецедентный срок, в нормальном режиме переговоры могут длиться полгода-год.

«Миссия МВФ в Киеве. Мы работаем в рабочем режиме», — добавил он, заявив, что прогресс за два месяца в переговорах ощутим.