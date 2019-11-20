Генпрокурор подтвердил судимость депутата из «Слуги народа» за изнасилование несовершеннолетней

Народный депутат Украины от «Слуги народа» Роман Иванисов имел судимость за изнасилование несовершеннолетней.

Об этом сказал на брифинге генеральный прокурор Руслан Рябошапка, сообщает Укринформ.

«Проверка была осуществлена не нами, а соответствующими органами. И там те факты, о которых вы говорили, подтвердились. Судимость погашена и поэтому считается, что человек не является судимым на данный момент», — заявил Рябошапка.

Ранее в соцсетях появилась информация, что нардеп Иванисов ранее был судим в 1996 году по части 3 статьи 117 УКУ (изнасилование несовершеннолетней) и части 2 статьи 118 (изнасилование несовершеннолетней неестественным способом).

Сам народный депутат Роман Иванисов эту информацию назвал фейком.